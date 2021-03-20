إحراق 30 طنا من المخدرات بطنجة

أشرفت لجنة مختلطة من الجمارك والأمن والدرك والقوات المساعدة، زوال أول أمس (الثلاثاء)، بمنطقة الحجريين (حوالي 10 كيلومترات شرق طنجة)، على عملية إتلاف كميات مهمة من مخدر “الشيرا” والأقراص المهيجة وعدة مواد مهربة ممنوعة، حجزتها مختلف المصالح الأمنية المعنية في نقط متعددة من الجهة الشمالية، بعد أن تمكنت من وضع اليد عليها وإيقاف المتورطين في عمليات تهريبها.

وأفاد مصدر جمركي، أن عملية الحرق، التي تمت بحضور ممثل عن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، شملت30 طنا و580 كيلوغراما من مادة “الشيرا”، التي كان أغلبها موجها للتهريب نحو الأراضي الأوربية عبر ميناء طنجة المتوسط، واعتقل من أجلها عدد من المتورطين، من بينهم مغاربة وأجانب تم تقديمهم جميعا أمام العدالة بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بـ “التهريب والاتجار الدولي في المخدرات”.

كما شملت الكمية المحروقة 138 كيلوغراما من مادة القنب الهندي (الكيف)، و32 من التبغ غير المصنع (طابا)، و76 من المخدرات الصلبة (الكوكايين)، وأزيد من 10 ملايين علبة من السجائر المهربة المختلفة الأنواع، بالإضافة إلى أزيد من 25 مليون وحدة من أقراص الهلوسة، وتشتمل على أنواع مختلفة، من بينها “الإكستازي” و”ريفوتريل”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الكميات المتلفة المذكورة، تم حجزها من قبل مختلف المصالح الأمنية بالمنطقة الشمالية (أمن وجمارك طنجة، والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة…)، وضبطتها على متن وسائل نقل مختلفة في نقط متعددة تابعة للمديرية الجهوية للجمارك بطنجة تطوان الحسيمة، على مراحل خلال 3 أشهر الماضية.

وتبرهن هذه العملية، حسب المصدر نفسه، بشكل واضح عن إستراتيجية المغرب في مجال محاربة الترويج الدولي للمخدرات، التي أصبحت حاليا تمثل أولوية وطنية وتأخذ بعين الاعتبار الوسائل الملائمة لخصوصية هذه الظاهرة العالمية.

المختار الرمشي (طنجة)