عبد النباوي: الفضاء الرقمي مجال لارتكاب الجرائم

قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن الفضاء الرقمي أضحى مجالا للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية.

ومن أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، التحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم، فضلا عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى الانترنيت والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية.

واعتبر رئيس النيابة العامة في الكلمة، التي ألقاها أول أمس (الثلاثاء)، في افتتاح أشغال ندوة حول حقوق الإنسان والتحدي الرقمي بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، في موضوع “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي”، أن التكنولوجيات الرقمية أصبحت وسيلة لممارسة العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأساسية كحرية الرأي والتعبير، والصحافة والنشر، والحق في الحصول على المعلومة، بل إنها تمثل عاملا كبيرا في تحقيق المساواة من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني والشمول المالي وإمكانيات الوصـول إلى الخدمات التجارية والعامة، إلا أن الاستخدام السيئ للتكنولوجيات الرقمية وخدمات الأنترنت، يؤدي إلى تزايد الجرائم المعلوماتية.

وأضاف أن هــذا الأمـر دفـع رئاسة النيابة العامة، إلى تحديد ثلاثة مستويات لمحاربة الجريمة المعلوماتية، يتمثل الأول بتتبع الجريمة وإيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة، إذ تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع الجرائم المعلوماتية ورصد مظاهر تطورها وأشكالها، والتصدي لحالات قرصنة المعلومات الخاصة بالبطائق الإلكترونية المعروفة بـ “Skiming” والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطائق بنكية، ما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها، إضافة إلى جرائم الابتزاز، عن طريق الأنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة، إذ حركت النيابة العامة، في 2019، 289 متابعة من أجل جرائم ذات صلة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى 241 متابعة أخرى في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة.

أما المستوى الثاني حسب رئيس النيابة العامة، فيخص تعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم، من خلال حرص رئاسة النيابة العامة على مشاركة قضاة النيابة العامة، الذين تم تعيينهم نقط ارتكاز، في ندوات ودورات تكوينية بالمغرب والخارج حول الجرائم المعلوماتية والدليل الرقمي، بالتعاون مع شركاء دوليين، بينما يهم المستوى الثالث الذي تشتغل عليه رئاسة النيابة العامة، الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني، وإحداث شبكة من قضاة النيابة العامة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، في إطار شبكة 7/24 التي تقضي اعتماد ديمومة وطنية على مدار اليوم وطيلة أيام السنة (24 ساعة/ 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع)، للقيام بمهام التعاون القضائي الدولي.

كريمة مصلي