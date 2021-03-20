“كراطة” في الطريق إلى الإدارة التقنية

تكليف الفرنسي بيدروس بالإشراف على المنتخبات والأمريكية كيلي ببرنامج دراسة ورياضة

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إجراء مجموعة من التغييرات على الإدارة التقنية الوطنية، تستهدف التقليص من عدد الأجانب، في مديرية التكوين وبرنامج دراسة ورياضة، دون المساس بمدربي المنتخبات الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بالنسبة إلى بعض الأطر الأجنبية، التي لم تتمكن من تقديم أي إضافة إلى الإدارة التقنية الوطنية، منذ تعيينها في غشت 2019، خاصة في مجال التكوين وبرنامج دراسة ورياضة، بعد أن وقف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على مجموعة من الاختلالات في أداء مهامهم.

وتستهدف التغييرات المذكورة الأجانب التابعين لمديرية التكوين بالإدارة التقنية الوطنية، في الوقت الذي تقرر تعويضهم بالأطر الوطنية، التي تشتغل في هذا المجال، منذ عهد الفرنسي جون بيير مورلان، خاصة بعد تعيين محمد الخراز مسؤولا عن هذه المديرية.

ويوجد في مقدمة الأطر الوطنية المقرر أن تشرف على برنامج التكوين، فتحي جمال، الذي أشرف على العديد من البرامج والدورات التكوينية في المغرب وخارجه، بحكم أنه يعد من بين الأطر القليلة في المغرب، التي تتوفر على شهادة محاضر دولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى أنه المسؤول عن الإدارة التقنية أمام الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بالنظر إلى عدم توفر الخراز على شهادة محاضر دولي.

كما يلتحق جمال الدين لحرش بالإدارة التقنية الوطنية، بحكم التجربة التي يتوفر عليها، في مقدمتها شهادة محاضر دولي، إلى جانب مجموعة من الأطر التي اشتغلت في الإدارات التقنية السابقة، في الوقت الذي تقرر عدم إجراء تغييرات في الفترة الحالية على مدربي المنتخبات الوطنية، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة في كرة القدم النسوية.

وتقرر تكليف الفرنسي رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني النسوي الأول، بجميع فئات المنتخبات النسوية السنية، إذ سيكون المشرف عليها، والمنسق لجميع التجمعات والمباريات الإعدادية، التي تجريها المنتخبات الصغرى، استعدادا للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

بالمقابل، تعتزم جامعة الكرة تكليف الأمريكية كيلي ليندسي ببرنامج دراسة ورياضة والتكوين، في الوقت الذي استبعدت من المنتخبات الوطنية.

صلاح الدين محسن