15 سنة لزعيم عصابة بالناظور

قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، بمؤاخذة شخص مثل أمامها من أجل ارتكابه جرائم خطيرة، وإدانته بـ15 سنة سجنا وغرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك.

وتوبع المتهم، بصك اتهام يضم مجموعة من الجنايات والجنح، من بينها تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة المقرونة بالتعدد والليل، والعنف والتهديد به وحمل السلاح الظاهر واستعمال ناقلة ذات محرك. كما توبع المتهم أيضا، بتهم ترويج المخدرات القوية والمشاركة في ذلك والاتفاق الجماعي من أجل ارتكاب الجرائم المذكورة، إضافة إلى خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية وحيازة سيارات أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل.

وقررت المحكمة، عدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة القتل العمد مع التصريح ببراءته، وبإدانته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، والحكم عليه ب15 سنة سجنا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 43 مليونا و 680 ألف درهم.

جمال الفكيكي (الحسيمة)