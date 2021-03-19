اتهام عامل بالقتل بالجديدة

تنظر الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأسبوع المقبل، في قضية يتابع فيها عامل، من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح، المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.

وأوقفت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأزمور، المتهم بعد توصلها بخبر وفاة شخص بالمستشفى الإقليمي متأثرا بجروحه. واستمعت الضابطة نفسها لشقيق الهالك، فصرح أنه التحق بمكان إقامة حفل زفاف رفقة أخيه.

وأضاف أنهما جلسا على طاولة مع بعض معارفهما، وتبادلوا أطراف الحديث في ما بينهم. وفي حدود منتصف الليل، طلب منه صاحب العرس مساعدته على تنظيم عملية تقديم الأكل للضيوف. وترك شقيقه مع أصحابه وساهم في استقبال الضيوف ومساعدتهم على إيجاد مكان لتناول وجبة العشاء.

وبعد الانتهاء، توجه الضيوف نحو الخيمة المنصوبة خصيصا لحفل غنائي على أنغام الموسيقى الشعبية. ولاحظ شقيقه يدخل في نقاش مع المتهم، الذي وجه له ضربة بواسطة حجرة ، سقط إثرها على الأرض في وضعية محرجة، إذ وجد صعوبة في التنفس. وتدخل لنقله إلى منزل والدته من أجل تقديم الإسعافات الأولية له.

وأضاف المصرح، أنه بينما كان بجانب الضحية، سمع طرقا على الباب وطلب من والدته فتحه، فوجدت المتهم وهو في حالة سكر بين، يدفعها ويتوجه مباشرة نحو أخيه شاهرا سكينا وشرع في صفعه وركله، إلى درجة أن رأسه اصطدم بالجدران ودخل في غيبوبة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)