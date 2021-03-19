تأييد أحكام ملف 27 طنا من المخدرات

خلفت صدمة قوية لأسر المدانين والجمعيات المهنية المنظمة لقطاع النقل الدولي بالشمال

أيدت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، أحكاما ابتدائية قضت بالسجن النافذ في حق 12 شخصا يشتبه تورطهم في ملف يعتبر من بين أشهر المحاكمات المتعلقة بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، التي تم إحباطها بميناء طنجة المتوسط خلال صيف 2019 ووصل وزنها 27 طنا من مخدر “الشيرا”.

وقررت الهيأة القضائية تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين متابعين في حالة اعتقال، وحكمت عليهم بعقوبات سجنية متفاوتة تتراوح ما بين 8 سنوات سجنا نافذا و10، مع غرامات مالية ثقيلة، فيما قضت بالسجن 6 سنوات سجنا في حق المتهمين الستة، الآخرين المتابعين في القضية نفسها في حالة سراح، بعد مؤاخذتهم جميعا بتهم تتعلق بـ “حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والاتجار في المخدرات”.

ونطقت الهيأة بأحكامها بعد أن اطلعت على حيثيات الأحكام السابقة والمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، قبل أن تنتقل إلى الاستماع للمتهمين الـ 12، أغلبهم من سائقي حافلات النقل الدولي، الذين نفوا نفيا قاطعا كل التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم ضحايا للصراعات والحسابات القائمة بين أباطرة المخدرات بالمنطقة،إلا أن المحكمة اعتبرت إنكارهم تنصلا مكشوفا للوقائع المنسوبة إليهم، وانساقت مع ملتمس ممثل النيابة العامة، الذي شدد على محاكمتهم وفقا لفصول المتابعة.

وخلف قرار المحكمة صدمة قوية لدى أسر المدانين في هذه القضية، الذين كانون مقتنعين بأن الحكم الاستئنافي سينصف ذويهم ويمتعهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، لأنهم، حسب رأيهم، مجرد أكباش فداء لا علاقة لهم بتهريب المخدرات،فيما عبرت الجمعيات المهنية المنظمة لقطاع النقل الدولي بالشمال، عن استيائها من الأحكام الصادرة في حق متهمين تنحصر طبيعة عملهم في السياقة أو جر مقطورات الشركات التي يعملون لديها،ولا دخل لهم بما تحتويه من ممنوعات، التي هي من اختصاص الأمن والجمارك، مؤكدين أن الفراغ التشريعي يجعل من السائقين الحلقة الأضعف في منظومة التهريب الدولي للمخدرات.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى يوليوز 2019، حين أحبطت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من “الشيرا”، ضبطت معبأة ضمن 16 حاوية حديدية على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب، حين كانت تستعد لمغادرة الميناء على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا.

المختار الرمشي (طنجة)