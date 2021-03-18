أم تقتل ابنيها خنقا

اهتز حي الوحدة ببوجدور، صباح أول أمس (الأحد)، على وقع جريمة قتل بشعة، ذهب ضحيتها طفل ورضيعة على يد أمهما.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجانية، البالغة من العمر 33 سنة، خنقت فلذتي كبدها، البالغين من العمر سنة وأربع سنوات، دون سابق إنذار.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجانية نفذت جريمتها بطريقة بشعة، إذ استغلت فرصة غياب زوجها عن البيت، بعد خروجه في الصباح الباكر للعمل بحارا بأحد قوارب الصيد التقليدي، لتنفرد بفلذتي كبدها وتزهق روحيهما، إذ بعد أن أحكمت قبضتها على الطفل البالغ من العمر 4 سنوات خنقته وهو على فراش النوم دون تردد، قبل أن تنتقل إلى الرضيعة، التي أجهزت عليها بدم بارد.

وكشفت مصادر “الصباح”، أن افتضاح الجريمة، تم بناء على قرار الأم الاتصال بزوجها عبر الهاتف، طالبة منه ضرورة العودة لرؤية جثتي طفليه لأنها قتلتهما، وهو الاتصال الذي جعل الزوج يعود مسرعا لاكتشاف ما إن كان الأمر مزحة ثقيلة، أو حقيقة صادمة. وأفادت المصادر، أن الصدمة التي أصابت الزوج بعد معاينته لابنيه جثتين، لم تمنعه من القيام بالمساطر القانونية لتفادي ما لا تحمد عقباه، إذ أسرع إلى إشعار المصالح الأمنية بالجريمة، بعد محاصرة الأم لمنعها من الانتحار أو الفرار.

وبمجرد أن توصلت المصالح الأمنية ببلاغ يفيد الواقعة المرعبة، استنفرت مختلف عناصرها، إذ حلت بالمنزل لمعاينة مسرح الجريمة وجثتي الهالكين، وباشرت فرقة الشرطة القضائية والتقنية والعلمية أبحاثا ميدانية وتحريات مع الجيران لاستجماع كل ما من شأنه أن يفيد في البحث والتحقيق.

وبعد إشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون بمعطيات الواقعة، أمر بإيداع جثتي الهالكين مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ببوجدور لإخضاع جثتيهما للتشريح الطبي، واقتياد الأم المشتبه فيها إلى مقر الأمن للتحقيق معها، ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وباشرت فرقة الشرطة القضائية، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وتحديد خلفيات وظروف ارتكاب الجريمة، في ظل تداول معطيات تفيد أن الجانية تعاني اضطرابات نفسية، قبل أن يصل الاعتداء إلى فلذة كبديها، في انتظار الانتهاء من التحقيق وعرضها على الخبرة الطبية، للتأكد من سلامتها العقلية.

محمد بها