نسبة الملء بسدود الحوض المائي لأم الربيع تبلغ 59ر22 في المائة

بلغت حقينة السدود التسعة الرئيسية بحوض أم الربيع إلى غاية اليوم 11ر1 مليار متر مكعب أي بنسبة ملء من 59ر22 في المائة وذلك وفق بيانات الرصد اليومي.

وما يزال هذا الرقم أقل قليلا عما كان مسجلا خلال الفترة نفسها من العام 2020 حيث بلغت الحقينة 21ر1 مليار متر مكعب بنسبة ملء من 5ر24 في المائة.

وفي التفاصيل سجل سد بين الويدان أعلى نسبة ملء تقدر ب7ر30 في المائة ، بحجم يصل إلى 1ر373 مليون متر مكعب.

وفي 15 مارس من العام الماضي كانت حقينته تبلغ 450 مليون متر مكعب بنسبة ملء من 37 في المائة.

ويأتي سد المسيرة في المرتبة الثانية بحقينة تبلغ 338 مليون متر مكعب بنسبة ملء من 7ر12 في المائة في مقابل 6ر15 في المائة في الفترة المماثلة من العام الماضي (3ر413 مليون متر مكعب).

أما نسبة ملء سد أحمد الحنصالي فقد سجلت 7ر36 في المائة (2ر245 مليون متر مكعب).

وبإجمالي حقينة من 3ر956 مليون متر مكعب تمثل هذه السدود الثلاث نسبة 6ر85 في المائة من المياه المتوفرة حاليا بمختلف حقينات سدود الحوض المائي لأم الربيع. ويأتي سد الحسن الأول في الرتبة الرابعة على مستوى الحوض بحقينة من 73 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 9ر30 في المائة) متبوعا بسد مولاي يوسف بحقينة 4ر66 مليون متر مكعب (نسبة ملء من 5ر46 في المائة).