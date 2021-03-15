أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الثلاثاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الثلاثاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “حصاد الرؤوس قبل صيف الصناديق” و”صفقات وهمية في زيارة ملكية ملغاة”، ثم “خاص” بعنوان “ارتفاع أرقام الطلاق…موضة أم اختلالات؟”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “غواصة لتهريب الكوكايين إلى المغرب”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “كورونا المتحور يربك الرجاء”.