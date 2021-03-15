الرباط.. توقيع اتفاقيتين لإحداث التعاونيات الفلاحية

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين متعلقتين بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية.

ويتعلق الأمر باتفاقية إطار تتعلق بالبرنامج الوطني لإحداث جيل جديد من التعاونيات الفلاحية وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي.

وتتعلق الاتفاقية الإطار بإنشاء وتنفيذ برنامج وطني يهدف إلى تسريع إحداث وتطوير جيل جديد من التعاونيات الفلاحية لمواكبة تنزيل الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وفي كلمة بالمناسبة، قال أخنوش إن الوزارة عملت في إطار مخطط المغرب الأخضر لتوفير الإمكانيات المادية والتأطيرية للتنظيمات المهنية من جمعيات وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي لإنجاز مشاريع تتعلق على وجه الخصوص بسلاسل الإنتاج.

وأوضح أنه بذلك تم إحداث أكثر من 10 آلاف تعاونية فلاحية في الفترة 2015-2020 متجاوزة الهدف المحدد للبرنامج الوطني لإحداث 10 آلاف تعاونية فلاحية، مع بلوغ 25 ألفا و700 تعاونية فلاحية إلى حدود اليوم، مضيفا أن الوزارة ملتزمة بمتابعة وتعزيز الإنجازات في إطار الاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 14 فبراير 2020، والتي تعطي الأولوية للتنمية البشرية مع مواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

(و م ع)