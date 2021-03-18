المحترفون يرهنون لائحة خاليلوزيتش

مشاكل اللاعبين مع الأندية الأوربية في طريقها إلى الانفراج

كشفت مصادر مطلعة عن مساع حثيثة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تمكين المحترفين من الانضمام إلى المنتخب الوطني خلال المعسكر التدريبي المغلق في مركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، المقرر الاثنين المقبل.

ومازالت الجامعة تنتظر الرد النهائي من بعض المحترفين، ممن وجدوا صعوبات كبيرة في تلبية دعوة الناخب الوطني، بسبب القيود المفروضة عليهم من قبل أنديتهم الأوربية، ومنع التنقل الجوي في بعض الدول.

ووفق إفادة مصادر مطلعة، فإن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، يعول على الجامعة لإيجاد حلول آنية مع الأندية الأوربية، من أجل تأمين حضور أغلب المحترفين، بمن فيهم الممارسون في إنجلترا وإيطاليا وهولندا، نظير حكيم زياش ورومان سايس وآدم ماسينا وأشرف حكيمي وزكرياء لبيض وزكرياء أبو خلال وغيرهم.

واصطدمت الجامعة مع إصرار معظم الأندية على الاحتفاظ بلاعبيها المغاربة، مخافة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي سيعرضهم للحجر الصحي مباشرة بعد عودتهم، طبقا للإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من قبل السلطات المختصة.

وأوضح مصدر مسؤول أن الجامعة تبذل قصارى جهودها من أجل تأمين حضور جميع المحترفين، بتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والأندية الأوربية، معترفا بوجود العديد من العراقيل، بسبب تطور الوضع الوبائي.

وتابع المصدر نفسه أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لتأمين سفر المحترفين، ضمنها حجز تذاكر الطائرة ذهابا وإيابا، مشيرا إلى أن المشاكل مع الأندية في طريقها إلى الانفراج.

وفي موضوع ذي صلة، يعقد خاليلوزيتش ندوة صحافية بعد غد (الخميس) بمركز محمد السادس عبر المناظرة المرئية، بسبب الجائحة، سيكشف فيها عن اللائحة النهائية، التي سيعتمدها في المباراتين أمام موريتانيا وبوروندي في 26 و31 مارس الجاري، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

وينتظر أن يتطرق الناخب الوطني في هذه الندوة إلى العراقيل التي واجهها في استدعاء المحترفين بسبب القيود المفروضة عليهم، إضافة إلى الحديث عن جديد المنتخب، وأسباب توجيه الدعوة لبعض اللاعبين مقابل إبعاد آخرين.

عيسى الكامحي