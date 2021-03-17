الإجهاض يقتل طالبة بمراكش

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، شابا في الثلاثينات من عمره، يتحدر من آسفي، رفقة «قابلة» على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل إجراء تحقيق، على خلفية تورطهما في إجهاض فتاة تتحدر هي الأخرى من آسفي وتتابع دراستها الجامعية بمراكش، والتي وافتها المنية بعد خضوعها للإجهاض بطرق تقليدية.

وقرر قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الابتدائي، إيداع المتهمين سجن الأوداية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، خلال الشهر المقبل، قبل إصدار أمر بالإحالة على غرفة الجنايات الابتدائية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الشاب كان على علاقة غرامية مع الشابة الضحية، استمرت زهاء سنة كاملة، قبل أن يتسبب في حملها، ما جعله يعرض عليها التخلص من الجنين درءا للشبهات، فتوصلت الضحية إلى «القابلة» عن طريق إحدى صديقاتها، وحددت معها موعدا، قبل أن تنتقل رفقة عشيقها إلى درب سيدي مسعود بباب دكالة بمراكش، إذ ناولتها بعض الأعشاب، قبل أن تقوم بمحاولة إجهاضها، غير أن الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعتين.

محمد العوال (آسفي)