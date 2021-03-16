الحبـس لزوجـة وعشيقهـا

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، أخيرا، مؤاخذة متزوجة وعشيقها من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، إذ قضت بإدانتها بستة أشهر حبسا نافذا، وإدانة الثاني بخمسة أشهر حبسا نافذا، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.

وتقدم زوج المتهمة بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار، فاعتقلت المتهمين متلبسين بممارسة الجنس بمنزل بدوار “بوحميسة” التابع للجماعة القروية رحالة ضاحية متوكة. وصرح الزوج أن زوجته هاجرت بيت الزوجية بجماعة ايت اعميرة إقليم شتوكة آيت بها، وتوجهت رفقة طفليها إلى مسقط رأسها بدوار السهب الأحمر، بجماعة سيدي المختار، ما جعل الشكوك تراوده بعد تغيير معاملتها معه، ليقرر تعقبها لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، ليتبين له أنها تعيش علاقة غرامية مع شخص آخر، وأصبح يعاشرها معاشرة الأزواج.

وكثفت عناصر الدرك جهودها للكشف عن خيوط هذه العلاقة الغرامية غير الشرعية، وحقيقة أقوال الزوج المشتكي، لتنتقل على وجه السرعة، بناء على إخبارية يقينية توصلت بها، إلى مسكن عشيقها بجماعة رحالة رفقة عنصر تابع لدرك تولوكلت، ليجري ضبط الزوجة في حالة تلبس. وفتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى المعنيين بالأمر في محضر قانوني، وبأمر من النيابة العامة وضعا رهن الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما أمام أنظارها.

عادل بلقاضي (مراكش)