المخدرات تورط ناشطا في حراك الريف

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أول أمس (الخميس)، الناشط الحراكي (و.ق)، من أجل محاولة تهريب المخدرات بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 317 مليون سنتيم، مع الإجبار في حدود سنة حبسا في حالة عدم الأداء.

وتوبع الناشط من قبل النيابة العامة من أجل، المسك غير المشروع للمخدرات والاتجار فيها ومحاولة نقلها عبر مكتب جمركي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة و حيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك. وجرى إيقاف المعني بالأمر منتصف يناير الماضي، بميناء طنجة بينما كان عائدا بسيارته إلى الديار البلجيكية، بعد تفتيش سيارته والعثور بها على 70 كليوغراما من مخدر الحشيش، تم إخفاؤها بطريقة محكمة داخل تجويف بهيكل السيارة. تجدر الإشارة إلى أن المتهم اعتقل سنة 2018، وحكمت عليه المحكمة في الناظور بالحبس النافذ، بعد متابعته من قبل النيابة العامة من أجل «المس بسلامة الدولة الداخلية عن طرق الدعوة إلى تدبير مؤامرة والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات».

جمال الفكيكي (الحسيمة)