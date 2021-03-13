بورصة الدار البيضاء على وقع الارتفاع من 8 إلى 12 مارس الجاري

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الفترة الممتدة ما بين 8 إلى 12 مارس الجاري ، على وقع الارتفاع ، وذلك بعد أربعة أسابيع متتالية على وقع الانخفاض .

وهكذا أنهى مازي، وهو مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم ، على نحو إيجابي ، حيث سجل 0,57 بالمائة ( 11.415,05 نقطة) .

ومن جهته، سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,52 في المائة ، ليستقر في 930,25 نقطة.

بينما واصل مؤشر ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، الارتفاع ليستقر في 9.290,03 نقطة ( زائد 0,56 بالمائة) . كما سجل ارتفاعا بنسبة 1,09 بالمائة منذ بداية السنة الجارية .

أما بالنسبة للمؤشرات الدولية، فقد سجل “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ارتفاعا بـ 0,3 في المائة، ليستقر في 10.481,38 نقطة، بينما سجل “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” انتعاشا بنسبة 0,53 في المائة، مسجلا 9.768,5 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد ربح بدوره ما نسبته 0,37 في المائة ليستقر في 862,81 نقطة .