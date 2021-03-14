بركان يستعيد توازنه دون مدرب

مدرب نابسا الزامبي ينتقد «تصرفات»الحكم

حقق نهضة بركان فوزا مهما على ضيفه نابسا ستار الزامبي، بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الأربعاء)، بالملعب البلدي ببركان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، ضمن دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وسجل هدفي نهضة بركان المدافع حمزة الركراكي والمهاجم محسن ياجور.

وفي تصريح عقب نهاية المباراة، قال حميد لعمول، المعد البدني لنهضة بركان، والذي قاد الحصص التدريبية بعد استقالة المدرب طارق السكتيوي، «أنا ممتن للاعبين، الذين أبانوا مستوى جيدا، وحققوا نتيجة مهمة، رغم الغيابات”.

وأضاف لعمول” يمر الفريق بظروف صعبة، بعد استقالة السكتيوي. أهدي له الفوز، الذي يمنحنا الثقة لمواصلة حصد النتائج الإيجابية والاحتفاظ باللقب”.

وقال محمد فتحي، مدرب نابسا ستار إن فريقه واجه حامل لقب هذه المنافسة، الذي يتوفر على خبرة افريقية كبيرة.

وأضاف فتحي «لعبنا باستماتة، وخلقنا عدة فرص في كلا الشوطين، لكن تصرفات حكم المباراة أحبطت مجهودات اللاعبين، فالهدف مشكوك فيه، ولاحظت عدم التفاهم بين الحكام، لكن على نهضة بركان أن يعلم أنه لم يلعب بعد بزامبيا، وسيكون لنا كلام على رقعة الملعب بزامبيا”.

عبدالرزاق بونشوشن (بركان)