انتحار ستيني بعد التحقيق معه

أفادت مصادر مطلعة، أن شخصا في عقده السادس وضع حدا لحياته بعدما تناول سم الفئران بمنطقة « ثاقبوشت « بجماعة إحدادن بإقليم الناظور.

وعثر على جثة الهالك، صباح الأحد الماضي، من قبل مجموعة من الشباب الذين كانوا يمارسون الرياضة بالمحاذاة من الطريق الساحلي، ليخبروا السلطات المحلية والأمنية بذلك. وحلت الأخيرة بالمكان وأشرفت على نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الحسني بالناظور لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة. وحسب المصادر نفسها، فإن الهالك وضع حدا لحياته، بعدما استمعت إليه الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بأزغنغان في إطار البحث الذي فتحته حول قضية العثور على جثة متحللة لسيدة بمنطقة «أخندوق « على بعد كيلومترات قليلة من أزغنغان.

وأمر الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور بإجراء أبحاث وإعداد تقرير حول أسباب وفاة المرأة التي تحولت إلى رفات، مايعني أن الجريمة نفذت قبل شهور قليلة، وأن الجاني أوالجناة عمدوا إلى إخفائها بالمكان، الذي عثر فيه عليها، لتضليل العدالة والبقاء بعيدا عن الاعتقال.

جمال الفكيكي (الحسيمة)