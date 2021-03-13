خطوات تخلص المراهقين من السمنة

نصائح للأم بالتحكم في نظامهم الغذائي ومناقشة ما يزعجهم

تؤثر الكثير من المشاكل على نفسية المراهقين، وهو ما يؤثر على حالتهم النفسية، ويجعلها متوترة.

ومن بين هذه المشاكل الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، وهو ما يؤثر على مظهرهم الخارجي، سيما بالنسبة إلى المراهقات. من أجل ذلك، يمكن أن تدخل الأسرة على الخط، من أجل تخفيف التأثيرات السلبية للسمنة على نفسية المراهقة، وتقديم يد العون من أجل تجنب الوقوع في فخ “الاكتئاب” ومشاكل أخرى.

فقد تنزعج بعض المراهقات بشدة من زيادة الوزن، فيأخذن على عاتقهن خسران الوزن باستخدام برامج سريعة مثل اتباع نظام غذائي أو تجاهل وجبات الطعام أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط. ولكن سنوات المراهقة وقت حساس لاتباع نظام غذائي قاس، وتناول الطعام غير المتكامل، إذ أن الأمر قد يضر أكثر مما ينفع.

ومن بين النصائح، للتقليل من السمنة بطرق إيجابية، أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن للأم القيام بها لمساعدة ابنتها المراهقة دون إيذائها، منها الحرص على توفير غذاء صحي ومتوازن، ما يساعدها على الحفاظ على صحتها، مع الحرص على أن تكون الأم قدوة لابنتها، إذ توضح لها ما يعنيه تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، عبر اتباع نظام حياة صحي.

ومن بين النصائح الذي يقدمها الخبراء للأم، أن تكون شخصية منفتحة، لمناقشة أمور حياتها مع أبنائها مثل حالة جسدها ووزنها، ما يمكن أن يفتح الباب أمامهم لمناقشة أمور حياتهم معها، منها انزعاجهم من السمنة وتأثيراتها السلبية عليهم.

ولأن شهية المراهقين كبيرة نظرا لأنهم ينمون بسرعة، لذلك يأكلون ما هو متاح أمامهم من وجبات خفيفة، ينصح الاختصاصيون بالحرص على توفير وجبات خفيفة صحية، من قبيل الفواكه وبعض مشتقات الحليب، والحبوب الكاملة، والمكسرات والبذور.

إ. ر