رسالة رياضية: وصاية

يبدو أن جياني إنفانتينو مصر أكثر من أي وقت مضى على جعل “كاف” مجرد ملحقة تابعة ل”فيفا” إداريا ومؤسساتيا، منذ أن تقلد رئاسة الاتحاد الدولي قبل أربع سنوات.

ما عاشته الرباط ونواكشوط في 10 أيام الأخيرة من ذبح للديمقراطية علنا، يؤكد بجلاء أن الكنفدرالية الإفريقية لم تتخلص من التبعية المطلقة والوصاية، التي فرضت عليها قسرا، وهي أحد أسباب تراجعها، مكانة وقيمة وحكامة بين باقي الاتحادات القارية الأخرى.

لم يكن تدخل إنفانتينو في شؤون “كاف” وليد اليوم، بل مهد لذلك السنة الماضية، عندما “سحل” رئيسها أحمد أحمد أمام أنظار أعضاء مكتبه التنفيذي في اجتماع بالرباط، واتهمه بالضلوع في اختلالات مالية وأخلاقية وفساد ورشوة، قبل أن يطلق رصاصة الرحمة على جسده المنهك والمريض، بإبعاده من سباق الترشح للرئاسة.

بدا واضحا أن إنفانتينو لم يكن راضيا عن أحمد، وقبله عيسى حياتو، بغض النظر عن الفساد المستشري في الجهاز الكروي لهذه القارة، وأصبح الآمر والناهي، وأحد مهندسي برامجها، والمحدد لسقف طموحات أعضائها، الذين تحول أغلبهم إلى تلاميذ ينصتون ويباركون، ومنبطحين في أحايين كثيرة.

كتبنا في هذا الركن قبل سنة، أن إنفانتينو يمهد لوصاية ثانية، بعد الأولى، التي عين فيها فاطمة سامورا مسؤولة مباشرة عن تسيير “كاف”، تحت يافطة محاربة الفساد والكشف عن هوية المفسدين، وهو ما تحقق بتنصيب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيسا ل”كاف” دون انتخابات، كما تقتضي أعراف الديمقراطية الحقة.

والسؤال المطروح، هل بإمكان إنفانتينو فرض سلطته ووصايته على الاتحادين الأوربي، أو الأسيوي، أو حتى الكونكاكاف؟.

الحقيقة أنه لن يستطيع ذلك، ولن يجرؤ على انتقاد رؤسائها، لأن هذه المؤسسات تتمتع بكامل الاستقلالية والخصوصية، لذلك يتعامل معها بحذر شديد، لا يطمح سوى للتطبيع والهدنة معها.

مشكلة “كاف” أنها حبيسة سياسة بلدانها الإفريقية، ضحية المستعمر، الذي مازال ينخر جسدها المنهك بالفقر والتهميش، ليحول “فيفا” اتحاداتها إلى ما يشبه أجسادا بلا روح ومواقف.

عيسى الكامحي