غموض يلف إيقاف شرطي بطنجة

أثار وضع رجل أمن برتبة مقدم شرطة يعمل بالهيأة الحضرية لشبهة تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة، استفهامات عريضة، سيما إنكار الشرطي الموضوع رهن الحراسة النظرية قيامه بالفعل الجرمي، ناهيك عن عدم وجود شكاية تخص الضحية المفترض، الذي كان ضيفا على المصلحة الأمنية لسبب إلقاء القبض عليه في قضية تتعلق بشيك بدون رصيد.

وزاد من غرابة القضية عدم وجود مشتك، أثناء أمر النيابة العامة بسلب حرية الأمني ووضعه رهن الحراسة النظرية، علما أن مصادر متطابقة أوضحت أن الضحية المزعوم، كان موضوعا رهن الإيقاف لتورطه في إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أنهى فترة الحراسة النظرية وأحيل على المحكمة ليطلق سراحه بعد تسديده قيمة الشيك، دون أن يوجه شكاية أو تصريحات أمام النيابة العامة عند التقديم بخصوص واقعة السرقة، إذ إلى حدود مساء أول أمس (الثلاثاء)، لم يتم الاستماع إليه واعتماد تصريحاته لكي تكون للأبحاث المجراة قيمة قانونية، خصوصا أن عدم وجود الضحية يفترض معه عدم وجود الجريمة أصلا.

وأوردت المصادر نفسها أن الأمر يتعلق بوشاية داخلية حول شبهة خيانة الأمانة الموجهة للشرطي الموقوف، الذي ينتمي إلى الهيأة الحضرية، مرجحة أن تكون دوافعها تصفية الحسابات، إذ أصدرت النيابة العامة، أمرا باستدعاء الضحية المفترض والاستماع إليه في محضر قانوني للتصريح، وفي حال نفي تعرضه للسرقة فإن الأبحاث ستنقلب رأسا على عقب، لتكشف عن أسباب الاشتباه في الموظف الأمني، والمتورطين في ذلك.

وأكدت مصادر “الصباح” أن الشرطي أصر على إنكار الفعل المنسوب إليه، كما تساءلت عن الطريقة التي وصل بها مقدم شرطة يزاول مهامه بالهيأة الحضرية، إلى المكان المخصص لوضع ودائع الموقوفين؟ بالإضافة إلى تساؤلات أخرى.

وبينما تواصلت الأبحاث صباح أمس (الأربعاء)، في انتظار الكشف عن تصريحات الضحية، كشف بلاغ عن فتح الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة أبحاثا تحت إشراف النيابة العامة المتخصصة، مساء الاثنين الماضي، لتحديد الأفعال المنسوبة إلى مقدم شرطة المشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة. ونسب البلاغ إلى الموظف الأمني استيلاءه على مبلغ مالي كان محفوظا بخزانة الودائع الخاصة بشخص كان رهن الحراسة النظرية، في إطار البحث التمهيدي في قضية زجرية.

وختم البلاغ أن رجل الشرطة وضع رهن الحراسة النظرية، للبحث معه والكشف عن ظروف وملابسات القضية.

المصطفى صفر والمختار الرمشي (طنجة)