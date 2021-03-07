السطو على حدائق بالبيضاء

تحول الملك العمومي والمساحات الخضراء بالبيضاء، إلى مشاع يحق للجميع التصرف فيه، فرغم قلة الحدائق بالبيضاء فإن البعض يسطو عليها، ويحولها إلى ملك خاص، في غياب أي نوع من الرقابة، سيما أن مجلس البيضاء أطلق ورش الشرطة الإدارية، التي عهد لها بمراقبة الملك العام وتحصينه ضد العابثين به، إلا أن الفوضى ما زالت سيدة الموقف.

وفوجئ سكان البيضاء، في الأسابيع الأخيرة، بصاحب مقهى يسطو على حديقة، ويحولها إلى موقف للسيارات، خاص بالزبائن ، ولم يقف عند هذا الحد، بل قام بجريمة بيئية، إذ قطع عشرات الأشجار الموجودة في الحديقة، في غياب تام للسلطات وجمعيات حماية البيضاء، والجماعة الترابية وكل المتدخلين.

وعمدت الجهة التي سطت على الحديقة المذكورة، الموجودة في تراب مقاطعة عين الشق، إلى اقتلاع 18 شجرة و43 شجيرة، بطريقة يصعب استيعابها، إذ اصطدمت مقاطعة عين الشق بوابل من الأسئلة من قبل المواطنين، بعد حلولها المتأخر بالمكان، واستدعاء الشرطة الإدارية من أجل تحرير محضر في الموضوع، ومقاضاة الفاعل، إذ يتساءل سكان عين الشق، عن عدم تدخل السلطات والمسؤولين حينما كان هذا الشخص يقتلع الأشجار ويخرب الملك العام.

وقال رئيس المقاطعة إن مجلس البيضاء، يتوفر على الصفة المعنوية، من أجل مقاضاة الجهة المعنية بالتخريب، كما أنه من الضروري أن يتحمل مصاريف إعادة تشجير الحديقة، غير أن السكان متذمرون مما وصفوه بالعبث، إذ منهم من اعتبر أن هناك شيئا غامضا في هذا الحادث، مستغربين حضور رجال السلطة كلما فكروا في ترميم جزء بسيط من منازلهم، ويستجوبونهم عن الرخص، بينما اقتلع صاحب المقهى عشرات الأشجار ولم تنتبه له أي جهة.

وليست المرة الأولى التي يسطو فيها الخواص على الملك العام بالبيضاء، إذ قبل أشهر انتشرت صور لحديقة عمومية محتلة من قبل أصحاب الطاكسيات، بشارع محمد السادس، في تناقض صارخ مع الأهداف التي ترفعها الشرطة الإدارية، فرغم احتجاج المواطنين فإن السلطات لم تتحرك، لتحرير هذه الحديقة، وتوفير مكان لائق بأرباب الطاكسيات، الذين يشتكون بدورهم من غياب “باركينغات” لسياراتهم.

وأعاد السطو على هذه الحديقة النقاش من جديد، حول المساحات الخضراء بالبيضاء، إذ عدد المواطنون الحدائق التي تم السطو عليها، من قبل أشخاص يملكون مقاهي أو وكالات أسفار أو غيرها، وذكروها بالاسم، في وقت تعتبر فيه البيضاء، من أكثر المدن التي تعاني نقصا حادا في المساحات الخضراء.

عصام الناصيري