“حياتي” تجمع “لاغتيست” وسماحة

أشرف “ديجي يوسف”، مرة أخرى، على الجمع بين فنانين يقدمان لونين موسيقيين مختلفين، إذ تمكن هذه المرة من الجمع بين المغني “لاغتيست”، والمغنية اللبنانية كارول سماحة، من أجل تقديم ديو مشترك.

وتعاون “لاغتيست”، لأول مرة مع اللبنانية سماحة، لتقديم أغنية مشتركة أنجزت تحت إشراف “ديجي” يوسف، تحمل عنوان “حياتي”، صورت على طريقة فيديو كليب.

وكشفت كارول سماحة أنها ستقدم أغنية “راب”، لأول مرة في مسيرتها الفنية، وذلك بتعاون مع المغربي “لاغتيست”، وأيضا مع الرابور الكويتي “دافي”، آملة أن يحظى العمل بإعجاب جمهورها.

ونشرت كارول البوستر الخاص بالعمل، في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلقت عليه بالقول “ترقبوا أغنيتي الجديدة “حياتي” على جميع المنصات الرقمية”.

وفي سياق متصل، فاجأت كارول، أخيرا، جمهورها، وأطلت عليه بديو منفصل جمعها بالفنان هاني شاكل، تعتبر فكرته الأولى في الوطن العربي، إذ يحل شاكر ضيفا على فيديو كليب كارول سماحة، والأمر نفسه يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر. ورغم أن العملين منفصلان إلا أنهما يرتبطان في الأحداث والقصة والمضمون، وأحدهما يكمل الآخر، وهو ما جعلهما مميزين وحققا نسب مشاهدة كبيرة.

إ.ر