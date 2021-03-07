تخفيض عقوبة ناشط في حراك الريف

أيدت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط في الحراك في المبدأ، مع تخفيضه من سنتين حبسا نافذا إلى 20 شهرا. و جرى اعتقال الناشط (ج. أ) المنتمي للجنة تماسينت للحراك الشعبي، يناير الماضي بإمزورن، لتتم إحالته على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بالحسيمة، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة هيآت منظمة قانونا، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة إلكترونية، والتحريض على العصيان، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية. كما تمت متابعته أيضا بالمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية وعدم احترام التباعد الاجتماعي.

جمال الفكيكي (الحسيمة)