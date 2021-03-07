حياة “بـرت فلينـت” في متحـف “إيف سـان لـوران”

يقدم متحـف “إيـف سـان لـوران” بمراكـش، إلى غايـة 30 ماي المقبل، معـرضا يرسـم حيـاة بـرت فلينـت، الذي تمكـن بفضـل قربـه مـن مختلـف ثقافــات المغــرب وجنــوب الصحــراء مــن إدراك طابعهــا النموذجــي.

ويجمــع المعــرض، حسب ما جاء في بيان صحافي، أكثر مــن 200 قطعــة مــن مجموعتــه الشــخصية، اختارتهــا خصيصــا منــى مكــوار، أمينــة المعــرض، بمعيــة برت فلينـت نفسـه. وتشـهد كل القطـع المعروضـة عـن نظرتـه لتنـوع وثـراء التقاليـد الأمازيغيـة والقرويـة التـي ازدهـرت مـن الأطلـس الكبير إلى الأطلـس الصغيـر ومـن الصحـراء إلى السـاحل.

ويعد برت فلينت أستاذا هولنديا ومؤرخا فنيا أمضى سنوات عديدة في المغرب في جمع المواد والتحف القديمة.

إ.ر