حمضي: لا مناعة كاملة دون جرعة ثانية

أكد الطيب حمضي أن لا مناعة مكتملة وممتدة وحامية من فيــروس “كـــورونا” المستجــد، دون الحصول على الجرعــة الثانيــة من اللقاح.

وأوضح الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، في اتصال مع “الصباح”، أن الحقنة الأولــى تبدأ في تحفيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان، الذي يبدأ بالتفاعل معها، لكن لا يمكن أبدا الاعتقــاد أنه يمكن اكتساب مناعة فعلية حامية ومستمرة ضد الفيروس المستجد دون أخــذ الجرعــة الثانيــة فــي الموعــد المنصوح به من قبل المختبرات والمنظـومة الصحية، مضيفا أن الجرعة الثانية ضرورية لتحفيز الجهاز المناعي وضمان مناعة حامية ممتدة زمنيا، ودونها تضيع فعالية ومناعة الجرعة الأولى.

وشــــدد حمضــي، فــي الوقــت نفســه، علــى ضــرورة الاستمرار فــي اتخــاذ الإجــراءات الاحترازية، إلى حين الحصول على مناعـــــة جماعيــة داخل المجتمع ككل، لحمايــة أنفسنا وحمايــة الغيــر، خاصــة في ظــــل ظهــور الســلالات الجديدة، التــــي تستلزم من المواطنين التقيـــــد أكثر بالإجــراءات الحاجزية.

وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى في المغـرب 3.745.173 مواطنـا، فـي حين تلقـى 360689 شخصا الجرعـة الثانية من اللقاح، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحـة لأول أمـس (الأربعاء).

واستطاع المغـرب أن يحتل المركـز الثانـي عربيا بعـد الإمــــارات، ضمـن قائمة الدول التي لقحت مواطنيها، والثامن عالميا في ترتيب الدول حسب نسبة جرعات اللقاح ضد الفيروس، التـي تم إعطاؤها لكـل 100 نسمة من إجمالي السكان، حسب الإحصائيـات التـي أعلـن عنهـا نهاية الأسبـوع الماضــي موقـع “أور وورلـد إن داتا” الأمريكي.

نورا الفواري