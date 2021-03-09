المحمدية في الربع بعد 11 سنة

الفريق استعاد مرابط وناسيك وبنهاشم يشيد بتركيز لاعبيه

حقق شباب المحمدية إنجازا غاب عنه 11 سنة، ببلوغه ربع نهائي كأس العرش، على حساب الدفاع الجديدي، أول أمس (الخميس) بملعب البشير.

وبلغ شباب المحمدية ربع النهائي آخر مرة موسم 2009 – 2010، وأقصي على يد الفتح، بالضربات الترجيحية، بعد التعادل ذهابا وإيابا.

وكان شباب المحمدية متقدما بهدفي أسامة المليوي في الدقيقتين 4 و17، وتلقى هدفين عن طريق المهدي قرناص وياسين الذهبي في الدقيقتين 24 و78، ليتم الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين، فسجل إسماعيل مترجي الهدف الثالث للفريق المحلي في الدقيقة 101، رد عليه نجم الدين إبراهيم بهدف التعادل ثلاث دقائق بعد ذلك.

واحتكم الفريقان إلى الضربات الترجيحية، التي حسمها شباب المحمدية لصالحه (5-3).

وسجلت المباراة عودة زكرياء ناسيك إلى التشكيلة الأساسية، بعد استعادة مؤهلاته البدنية، ودخول محمد مرابط، الذي خضع لعملية جراحية، بديلا في الجولة الثانية، وساهم في تسجيل مترجي الهدف الثالث.

وقال محمد أمين بنهاشم، مدرب شباب المحمدية، إن أهم شيء ربحه من المباراة هو الجانب الذهني لدى اللاعبين.

وتأهل أيضا المغرب الفاسي والجيش الملكي والمغرب التطواني وحسنية أكادير والرجاء الرياضي ورجاء بني ملال، في انتظار المباراة المؤجلة بين الوداد وسريع وادي زم.

عبد الإله المتقي