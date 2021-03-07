اعتقال سارقي زبناء الأسواق

فككت مصالح الدرك الملكي شبكتين لسرقة رواد أسواق أسبوعية باستعمال سيارتين وإيهامهم بنقلهم لوجهاتهم، بعد تحريات وأبحاث باشرتها بناء على شكايات، وبعد تعدد عملياتهما في مواقع مختلفة خاصة بتاغزوت ناحية تابرانت بالحسيمة وبني وليد ومرنيسة وعين مديونة وبوهودة بتاونات.

وأحال درك بني وليد على الوكيل العام باستئنافية فاس، أخيرا، ثلاثينيا يتحدر من عين مديونة بتاونات، بعد اعتقاله بمنطقة الكزار ببوهودة على الطريق الجهوية بين تاونات وطهر السوق، على متن سيارة مستعملة، رفقة صديقه الذي فر عبر نهر ورغة المجاور رغم ارتفاع منسوبه من المياه.

وباغتت عناصر الدرك بمركز مرنيسة المشتبه فيهما عند نقطة للمراقبة الطرقية، قبل إيقاف أحدهما وتسليمه لدرك بني وليد الذي حقق معه للاشتباه في تورطه في عمليتي سرقة طالت تاجر مواش وشخص آخر كانا في طريقهما في الصباح الباكر تباعا في اتجاه سبت متيوة وأربعاء عين مديونة.

واتضح أن المتهم وشريكه الفار، استوليا تحت التهديد بالسلاح الأبيض على 7 ألاف درهم من أحدهما أوهماه بنقله للسوق الأسبوعي، قبل أن يسرقا أغراضه ويتركاه في الخلاء كما الضحية الثاني الذي كان في طريقه إلى سوق عين مديونة وسرقا منه مبلغا ماليا وهاتفا.

حميد الأبيض (فاس)