بنشرقي يقاضي جامعة مصرية

قرر الدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك المصري، متابعة جامعة “سوهاج” قضائيا، بعد الإساءة إليه من خلال السؤال الذي طرحته في أحد الامتحانات يهم حياته الشخصية.

وكتب بنشرقي على صفحة في “فيسبوك”، أنه لن يسكت عن هذا التجاوز، الذي أساء إليه ولعائلته.

وأثار سؤال في امتحان مادة القانون الدولي، بكلية الحقوق بجامعة “سوهاج” المصرية، جدلا واسعا، لدى الرأي العام المحلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استدلال أستاذ بوفاة اللاعب المغربى بفيروس كورونا المستجد ضمن الأسئلة الموجهة للطلبة.

ويستحضر السؤال المذكور، مشاكل مزعومة بين زوجة بنشرقي وأولاده وشقيق له مصري الجنسية، يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها، انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية.

وطالب رواد المواقع الاجتماعية، الزمالك بمقاضاة الجامعة، فيما ذهبت فئة أخرى إلى اعتبار الأستاذ الذي طرح السؤال “أهلاوى”، يبحث عن الإساءة للدولي المغربي.

ويعد بنشرقي من نجوم الدوري المصري، وتألق بشكل كبير منذ التحاقه بنادي الزمالك، في 2019.

ن. ك