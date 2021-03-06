إدانة متهم بتنظيم الهجرة السرية بالحسيمة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس (الاثنين)، متهما بتنظيم الهجرة السرية انطلاقا من سواحل إقليم الحسيمة، بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي.

وقررت هيأة الحكم بعدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته منه، وبعدم مؤاخذة المتهم الثاني من أجل أفعال المشاركة والتصريح ببراءته منه، وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه دون اعتبار عنصر الاعتياد ومعاقبته على ذلك بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم.

وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة المختصة، من أجل تكوين عصابة واتفاق بهدف إعداد وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية، والمشاركة في النصب. واعتقلت المصالح الأمنية بالحسيمة المدان، على خلفية إيقاف مجموعة من المرشحين للهجرة السرية على متن قارب مطاطي، كان يستعد للإبحار من سواحل الحسيمة.

جمال الفكيكي (الحسيمة)