صعقة رعدية تودي بحياة قاصرين بالقلعة

أدت الاضطرابات الرعدیة التي عرفتها إقلیم قلعة السراغنة، مساء الاثنین الماضي، إلى وفاة شابين وإصابة آخرين، نتیجة صاعقة برق ضربت إحدى الساحات بدوار الشتاونة، بقیادة زمران الشرقیة، حیث كان عدد من الشباب یلعبون كرة القدم.

وأوضح مصدر مطلع، أن الفتيان كانوا منهمكين في لعب كرة القدم، قبل أن تصعقهم عاصفة رعدية، إذ تعرض فتيان يبلغان من العمر 12 و15سنة، لإصابات خطيرة أدت إلى وفاتهما على الفور، فيما أصيب ثلاثة بحروق متفاوتة الخطورة على مستوى الأطراف العلوية من أجسادهم.

وتدخلت السلطات المحلیة لعمالة إقلیم قلعة السراغنة، فور إخبارها بالحادث، إلى جانب مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية، ليجري نقل المصابین إلى المستشفى المحلي بتملالت والمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما جرى نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات لإخضاعهما للتشريح الطبي.

وشكل الحادث صدمة كبيرة لوالدي الضحيتين وسكان الدوار، وقام هشام السماحي عامل إقليم قلعة السراغنة، بزيارة لمستشفى لالة خديجة بتملالت، لتقديم التعازي لأفراد أسر الفتيين اللذين لقيا مصرعهما، قبل أن يتنقل عامل الاقليم بمعية يونس لكريك مندوب وزارة الصحة بالقلعة، إلى المستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة، لزيارة اصدقاء الهالكين المصابين في الحادث نفسه.

عادل بلقاضي (مراكش)