التحقيق مع فلاح قتل شقيقه

يشرع قاضي التحقيق باستئنافية فاس، اليوم (الخميس)، في التحقيق تفصيليا مع فلاح خمسيني، بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، بعد أيام من تورطه في قتل شقيقه القاصر بحقل فلاحي في نزاع عائلي حول الإرث، بدوار بجماعة الولجة بدائرة قرية با محمد.

واستمع إلى المتهم المتزوج والأب لسبعة أبناء، إعداديا بعد إحالته عليه الخميس الماضي، من قبل الوكيل العام المحال عليه بدوره من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي بقرية با محمد التي أوقفته بعد مدة قصيرة من وفاة شقيقه البالغ من العمر 14 سنة، بعد إصابته بجروح في الرأس.

ولم يتمالك الجاني نفسه بعد نشوب نزاع بينه وبين شقيقه الأصغر بسبب مشاكل مستفحلة حول الإرث، بعدما تزوج والده امرأة ثانية، إذ تلاسنا وتبادلا السب والشتم، قبل أن يتناول حجرا ضربه بها ،مصيبا إياه في رأسه، قبل أن يسقط مغمى عليه وتوافيه المنية في الطريق إلى المستشفى بفاس.

حميد الأبيض (فاس)