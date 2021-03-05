إيقاف متسببين في عاهة مستديمة

أحالت عناصر المنطقة الأمنية لابن سليمان، أخيرا، متهمين من أجل الضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح، نتجت عنه عاهة مستديمة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء.

وقرر الوكيل العام للملك، بعد التأكد من قانونية المسطرة المنجزة في حق المتهمين ودراستها، إحالتهما على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، مع ملتمس الإيداع خلف أسوار سجن عكاشة.

وتعود وقائع هذه القضية، إلى شكاية تقدم بها الضحية، يعرض فيها أنه يوم الحادث، كان يجلس بالقرب من المنزل التي يقطن به بالحي الحسني، وتقدم نحوه شخصان، وشرعا في الشجار معه حول موضوع تافه، قبل أن يعرضاه للضرب. ولما تجاهلهما، استعان أحدهما بحجر، ووجه إليه ضربة فقأت عينه، فسقط على الأرض مغمى عليه، وغادرا المكان، تاركين إياه مضرجا في دمائه. ولما استعاد وعيه، تم نقله من قبل أفراد أسرته، نحو المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بابن سليمان، قبل أن يتم تحويله من قبل إدارة المستشفى على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي ابن سينا بالرباط، حيث تم القيام بالفحوصات الطبية اللازمة، وخضع للمراقبة الطبية لمدة يومين، قبل أن يتم إجراء عملية جراحية على عينه اليسرى، وسلمت له شهادة طبية تثبت مدة العجز في 60 يوما قابلة للتمديد، قبل أن يحصل على تقرير خبرة طبية، يؤكد إصابته بعاهة مستديمة بالعين اليسرى، وهي الخبرة التي أنجزها الطبيب المعالج. كما تم الاستماع إلى الشهود من قبل عناصر الشرطة، الذين أكدوا مجمل تصريحات الضحية.

وجرى إيقاف المتهمين، ويتعلق الأمر بشخصين ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات والسرقات يبلغان من العمر 30 سنة و28، جرى اقتيادهما إلى مقر المنطقة الأمنية والاستماع إليهما في محاضر رسمية منفصلة، اعترفا فيها بالمنسوب إليهما جملة وتفصيلا، مؤكدين أن الشجار كان بسبب خلاف نافه، وأن نية أحدهما لم تكن إلحاق عاهة مستديمة.

وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، وانتهاء فترة الحراسة النظرية أحيل المتهمان على النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء.

كمال الشمسي (ابن سليمان)