26 مدربة يتسلمن دبلوم التدريب

أشرفت اللجنة التقنية الجهوية بعصبة دكالة عبدة لكرة القدم، على حفل توزيع الشهادات على 26 مدربة، حصلن على دبلوم التدريب الدرجة “دال”.

وخضعت المتدربات لفترة تكوين، الأسبوع الماضي، بإشراف مباشر من المدير التقني الجهوي جمال الدين رضوان، ومساعديه محمد العنصري وزينب البارودي وكريم جلال، واستفدن من دروس نظرية وتطبيقية توزعت بين ملاعب أولمبيك آسفي ومركز التكوين.

وأكد مصدر من اللجنة أن هذه الدورة، هي الأولى على صعيد منطقة عبدة، تميزت بمشاركة فعالة للعنصر النسوي، وأفاد أن المشاركة فيها كانت مفتوحة أمام اللاعبات والمدربات، اللواتي لا يتوفرن على شهادات في التدريب، وتم منحها لهن لتسهيل ولوجهن إلى ميدان التدريب، وفق ما تتطلبه الشروط الجديدة التي تفرضها جامعة كرة القدم.

ووفق المتحدث نفسه فإن اللجنة نظمت تدريبا آخر لفائدة المدربين المختصين في كرة القدم داخل القاعة، في سابقة من نوعها داخل العصبة، وأشار إلى أن اللجنة التقنية افتتحت الاثنين الماضي دورة للتكوين لفائدة اللاعبين السابقين، للاستفادة من دبلوم الدرجة “دال”، وستمتد على مدى أسبوع.

ح. ر (آسفي)