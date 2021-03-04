انتحار عشرينية بمريرت

اهتزت مريرت، السبت الماضي، على وقع انتحار عشرينية تتحدر من بلدة أكلموس ضواحي المدينة، بعد أن شنقت نفسها في ظروف ما تزال غامضة حتى الآن.

وأفادت مصادر”الصباح”، أنه تم العثور على جثة الهالكة من قبل زوجها معلقة بواسطة حبل يلف عنقها، داخل بيت الزوجية الكائن بدوار احساين بمريرت، ما خلف صدمة كبرى لدى الأهل والجيران، خاصة أن الضحية لم تكن تعاني قيد حياتها أي اضطرابات أو مشاكل نفسية، وفق المصادر ذاتها.

واستنفر خبر انتحار الفتاة، ممثلي السلطات المحلية والعناصر الأمنية والوقاية المدنية، الذين هرعوا إلى مسرح الواقعة، من أجل المعاينة الأولية ومباشرة التحريات الميدانية للكشف عن ظروف وملابسات النازلة. وجرى نقل جثة الهالكة وسط حشد غفير من سكان المنطقة، إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

حميد بن التهامي (مكناس)