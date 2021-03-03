حب الشباب … علاجات خاطئة

يؤثر على معظم الشباب ويمكن أن يمتد علاجه لسنوات وتحذيرات من الوصفات غير الطبية

يكون حب الشباب عبارة عن بثور، تنتج بسبب انسداد مسام البشرة، نتيجة تراكم خلايا الجلد الميتة، وزيادة الزيوت الناتجة عن ازدياد عدد الغدد الدهنية في البشرة، ومن أهم الأسباب التي تساهم في ظهور حب الشباب، نجد أسبابا وراثية، وعدم تناول الغذاء الصحي المتوازن، وحدوث خلل في الهرمونات ويمكن علاج حب الشباب بطريقة سريعة، سواء بالأدوية أو بشكل طبيعي من خلال العلاجات المنزلية التي توفر الجهد والمال، لكن الأطباء يحذرون من الوصفات العشوائية، التي يمكن أن تفاقم المشكل.

عصام الناصيري

نتائج عكسية طويلة الأمد

بعض العلاجات الشائعة قد تتسبب في ندوب وآثار دائمة على البشرة

يعاني الكثير من المراهقين والشباب مشكلة البثور، التي تظهر في الوجه وبعض مناطق الجسم، وتسبب لهم الحرج بين أصدقائهم ومحيطهم الاجتماعي، ما يدفعهم إلى اللجوء لبعض الممارسات الشائعة للتخلص منها، بناء على خرافات ومعتقدات خاطئة، تحول دون معالجة المشكلة بنجاعة، بل قد تؤدي إلى تفاقمها.

ويظهر حب الشباب في سن المراهقة، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ، وتحفز تكون الدهون ونشوء البثور بالبشرة، إذ يعاني أزيد من 80% من المراهقين بسبب حب الشباب بدرجات متفاوتة من الخطورة، لكن لجوءهم لبعض العلاجات المتداولة وغير المستندة على أسس علمية، قد يؤدي بهم إلى نتائج عكسية.

ولعل أبرز الممارسات التي يقوم بها الشباب والمراهقون، في محاولة للتخلص من حب الشباب، العبث بالبثور والضغط عليها، ما يؤدي إلى ترك آثار وندوب على الوجه بسبب تعرض الخلايا والأنسجة المحيطة بها للضرر، وهو الأمر الذي يحذر منه الأطباء، داعين المصابين بها إلى استشارة المختصين بدل ذلك.

في المقابل، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تجفيف البثور بواسطة منتجات خاطئة، أو الإفراط في استخدام المنظفات والمعقمات ودعك البشرة، ظنا منهم أن ذلك يؤدي إلى اختفاء البثور، لكن ذلك قد يعطي نتائج عكسية، كاحمرار الجلد وجفاف البشرة وتهيجها، ثم ظهور المزيد من حب الشباب.

من جهة أخرى، فإن إهمال علاج حب الشباب أو التعامل معه بطريقة خاطئة، قد ينتج عنه الكثير من البقع الداكنة والندبات الملونة، بسبب حساسية البشرة وسوء الاستخدام لبعض الوصفات الطبيعية، لذلك يفضل اللجوء لطبيب الأمراض الجلدية في حال الإصابة به، لأنه أكثر دراية بالحالة ويمكنه تشخيص الأمور التي تحتاجها البشرة للمحافظة عليها من آثار حب الشباب السيئة.

ويقول المتخصصون إن تحسين حالة حب الشباب، لا يتم بواسطة تقشير البشرة واستخدام المنتجات القاسية، بل باستخدام منتجات لطيفة كتلك الخالية من الكحول، بينما يتطلب علاجها، قبل كل شيء، تحديد نوع حب الشباب الذي أصاب البشرة أو الجلد، لمعرفة ما إذا كان الأمر يتطلب اللجوء للكريمات والمراهم الطبية، أو الاهتمام بالأمور الشخصية، التي يجب الحد منها.

يسرى عويفي

نظافة

هناك الكثير من الطرق، لمنع معاودة ظهور حب الشباب، من بينها غسل المناطق المعرضة للإصابة مرتين يوميا، إضافة إلى استعمال أدوية ضد حب الشباب يمكن اقتناؤها بدون وصفة طبية، من أجل تجفيف فائض العصارة الحليبية في الجلد، ومن الضروري أيضا تجنب استعمال مساحيق التجميل بكثرة، وإزالة هذه المساحيق قبل النوم، وارتداء ملابس واسعة غير ملتصقة بالجلد، وكذا الاستحمام عقب التمارين الرياضية أو النشاطات الجسدية الأخرى.

ع . ن

مراهقة

يؤثر حب الشباب على 633 مليون شخص في العالم، مما يجعله المرض الثامن الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم. ويحدث حب الشباب عادة في سن المراهقة، ويؤثر على ما يتراوح بين 80 بالمائة إلى 90 من المراهقين في الدول الغربية.

وتنخفض تلك المعدلات في بعض المجتمعات الريفية، ويمكن أن يتأثر الأطفال والكبار أيضا قبل البلوغ وبعده. رغم أن حب الشباب يصبح أقل شيوعا بعد مرحلة البلوغ، إلا أنه يستمر لدى قرابة نصف الأشخاص المصابين في العشرينات والثلاثينات من عمرهم، وتعاني نسبة أقل من الأشخاص بسبب استمراره في الأربعينات.

ع . ن