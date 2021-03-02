زياش يطمئن عشاقه

طمأن الدولي المغربي حكيم زياش، محبيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة على صفحته الرسمية في “إنستغرام”، وهو يستمتع بألعاب الفيديو.

وأثارت وضعية زياش في تشيلسي، جدلا كبيرا في مواقع التواصل، بسبب عدم اعتماد المدرب الألماني توماس توخيل عليه، في تشكيلة الفريق اللندني الأساسية، إذ يكتفي بالزج به في مقاعد البدلاء.

وفي وقت تحدثت الصحف البريطانية عن رغبة زياش الرحيل بسبب وضعيته الجديدة، ثار المغاربة غضبا في وجه توخيل، إذ هاجموا الصفحة الرسمية للنادي في “فيسبوك”، وطالبوا بمنح فرصة للدولي المغربي، مبرزين أنه من أفضل اللاعبين الحاليين بأوربا.

ووسط هذا الجدل، أراد زياش إراحة أنصاره، بالقول إنه في حالة نفسية جيدة، رغم أنه لا يلعب أساسيا، وأنه يحترم قرارات مدربه الجديد في تشيلسي.

ويفضل توخيل الدولي الإنجليزي هودسون أودوي على زياش، إذ يشركه أساسيا في كل المباريات الرسمية، محليا وقاريا.