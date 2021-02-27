الحب المتبادل ينمي ذكاء الأطفال

من المهم الحديث معهم عن كل شيء لاكتساب المهارات اللغوية

تحرص كل أسرة على أن يكون طفلها ذكيا، قادرا على مسايرة أوضاعه، معتمدا على نفسه في الكثير من الأشياء، لكن من أجل تحقيق ذلك، على الأسرة أن تعمل على مساعدة الطفل من أجل تنمية ذكائه. ومن بين النصائح التي يمكن الاعتماد عليها، لتحقيق ذلك، الحديث مع الطفل عن كل شيء طيلة الوقت، لمساعدته على بناء مهاراته اللغوية. وأثبتت دراسة أمريكية أن الأطفال الذين يترعرعون في أسر ثرية اللغة حصلوا على درجات معدل ذكاء أعلى بـ38 نقطة من الأطفال الذين تربوا في أسر منخفضة اللغة، أو ذات قاموس لغوي ضعيف.

وينصح أيضا بأن تطلب الأسرة من الطفل بعد قراءة قصة أو كتاب أو مشاهدة فيلم الكارتون، أن يكرر ما فهمه، مرة أخرى بكلماته الخاصة، وهو ما يمكن من اكتشاف ما إذا كان بإمكانه إعادة إنشائها أم لا، لبناء ذاكرته اللفظية والبصرية. وفي الوقت الذي تسهر الكثير من الأسر على تسهيل الحياة على أطفالها، لتحقيق لهم مساحات أكبر من المتعة لهم، ينصح الخبراء بتشجيع الطفل على التحرك والقيام ببعض الواجبات، ما يساعده على اتخاذ بعض الخيارات، ومنحه فرصة الاحتكاك بالحياة.

ومن بين النصائح أيضا، تشجيع الطفل على القيام ببعض التمارين الرياضية، فهي لا تجعله قويا فقط، إنما تجعله طفلا ذكيا، علما أنها تزيد، أيضا، من تدفق الدم إلى الدماغ وتبني خلايا دماغية جديدة.

كما أن الاعتقاد بألا علاقة بين العاطفة والنمو الدماغي للطفل، خاطئ، فقد لاحظ العلماء أن الأطفال الذين لا يبادلهم آباؤهم مشاعر الحب الواضحة، أعاقت نمو دماغهم، فالمحبة والعناق يثيران تفاعلا بين الآباء وأطفالهم ويوفران مهارات تفكير عال ويعدان قاعدة آمنة له.

إ.ر

