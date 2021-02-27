“مساء النور يا مغرب” على “إم بي سي5”

القناة أفرجت عن أحدث برامجها المغربية لتلبية احتياجات المشاهدين

شرعت قناة “إم بي سي5” الموجهة لسكان المغرب العربي، في بث أولى حلقات برنامج تلفزيوني جديد، دخلت به في منافسة مع القنوات المغربية، يحمل عنوان “مساء النور يا مغرب”.

وقال الإعلامي علاء الدين عواشي، أحد المشرفين على تقديم فقرات البرنامج الجديد، إن “مساء النور يا مغرب”، نسخة تقريبية من “صباح الخير يا عرب”، والذي يبث على شاشة إحدى قنوات “إم بي سي”.

وأوضح عواشي في حديثه مع “الصباح”، أن البرنامج سيبث من الاثنين إلى الجمعة مساء، علما أن سبعة إعلاميين يتناوبون على تقديم فقراته، مشيرا إلى أن البرنامج سيستضيف في أولى فقراته ضيفا لمناقشة بعض المواضيع المختلفة.

وأضاف المتحدث ذاته أنه خلال الفقرة الأولى من البرنامج الذي تصل مدته إلى أكثر من 50 دقيقة، تتم معالجة مواضيع لها علاقة بالأسرة والعائلة، وذلك يوم الاثنين، علما أنه في يوم الجمعة تخصص الفقرة ذاتها للتعريف ببعض مناطق المغرب، إذ أن فريق العمل، يحط الرحال في كل مرة بمنطقة معينة.

ومن بين الفقرات التي يتضمنها البرنامج، حسب ما أكده عواشي، فقرة يستضيف فيها فريق “مساء النور يا مغرب”، ضيفا من مجال التمثيل أو الغناء أو الإخراج أو غيرها، بالإضافة إلى فقرة أخرى تطرح على الضيف سؤالا “محرجا”.

وفي سياق متصل، قالت “إم بي سي 5″، في بيان لها، إن برنامج “مساء النور يا مغرب” أقرب للمجلة التلفزيونية الشاملة، التي تغطي مختلف اهتمامات الجمهور المغربي، إذ يقدم البرنامج على مدار الأسبوع، فقرات متنوعة ترصد وتتابع الشأن الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي، وغيرها من اهتمامات الأسرة المغربية.

وأضافت القناة أن البرنامج يلقي الضوء على الكثير من المبادرات الخلاقة والأفكار غير التقليدية للاستفادة من الوقت، وأيضا تقديم الكثير من النصائح العلمية والتربوية والصحية من خلال نخبة من المختصين والخبراء في مختلف المجالات، قبل أن تضيف أن فقرات البرنامج تلبي كل احتياجات المشاهدين، إذ يخصص فقرات يومية للمتابعات المصورة لكل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية، وعلى مدار أيام الأسبوع.

يشار إلى أن برنامج “مساء النور يا مغرب”، يشرف على تقديمه سيف الدين دنيا، وإيمان زريوالي، ويشارك في تقديم فقراته كل من إلهام القيدادي، وجيهان بوكرين، وعلاء الدين عواشي، وأميمة الادريسي، وفدوى روشادي.

إيمان رضيف