الجمهور يطلب المشاركة في “كوبا أمريكا”

رفعت جماهير مغربية مطلبا بمشاركة المنتخب الوطني الأول، في كأس أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا»، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان قطر وأستراليا انسحابهما من المسابقة.

واعتذرت قطر وأستراليا عن عدم المشاركة في البطولة، المقررة في يونيو المقبل، بسبب تعارض جدول مبارياتهما مع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويفتح اتحاد أمريكا الجنوبية الباب لمنتخبين كل سنة، للمشاركة في كوبا أمريكا، رفقة منتخبات الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وبوليفيا وبيرو والإكوادور وفنزويلا وكولومبيا والشيلي وأوروغواي.

وشارك منتخبا اليابان وقطر في نسخة 2019، التي توج بها منتخب البرازيل، فيما شاركت في نسخة 2016 منتخبات أمريكا وهايتي والمكسيك وجامايكا، والتي توج بها منتخب الشيلي.

واعتبرت الجماهير المغربية المطالبة بالمشاركة في كوبا أمريكا، ستتيح للمنتخب مقارعة منتخبات كبيرة عالميا، ما يعتبر تجربة مهمة للاعبين المغاربة، الذين يسعون للتتويج بالنسخة المقبلة لكأس إفريقيا بالكامرون.

وسيكون على الأسود المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، بعد تأجيلها بسبب كورونا، ناهيك عن إتمام تصفيات كأس إفريقيا، إذ تنتظره مباراتان أخريان أمام موريتانيا وبوروندي في مارس المقبل.

العقيد درغام