ذبح ستينية بمقص بسلا

بتر أصابع يدها وفقأ عينيها ووجه لها عدة طعنات وشبهة في إصابته بخلل عقلي

اهتزت سلا، زوال أول أمس (الثلاثاء)، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها امرأة ستينية، بعدما ذبحها شاب، من مواليد 1977، بمقص، وبتر ثلاثة من أصابعها وفقأ عينيها، ما تسبب في حالة استنفار أمني، نجح بعده الدرك الملكي في إيقافه بعد ساعة من وقوع الجريمة.

وأوضح مصدر “الصباح” أن مصالح الدرك الملكي أخبرت بوجود جثة بمحيط طريق بدوار بني برور، بجماعة السهول، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وهرع أفرادها إلى مسرح الجريمة، ليتأكدوا أن الضحية (63 سنة) تحمل آثار جروح في عنقها، وأن ثلاثة من أصابعها مبتورة، وعينيها مفقوأتان، وتحمل أيضا طعنات في الظهر والبطن، وبعدها حددت هوية الجاني الذي سقط في شركهم.

واستنادا إلى المصدر نفسه،أوضحت الأبحاث الأولية المجراة في الموضوع أن الضحية غير المتزوجة، كانت في زيارة لامرأة بجماعة السهول، وأثناء عودتها، اعترض سبيلها الموقوف وباغتها بمقص فأسقطها أرضا وذبحها بواسطته. كما قطع شعيرات من رأسها،ثم طعنها في الظهر. وبعدما أحكم سيطرته عليها بتر ثلاثة من أصابعها وفقأ عينيها، ثم حاول التواري عن الأنظار.

وحجزت عناصر التدخل المقص به آثار دم وشعر الهالكة واقتادت الموقوف إلى مقر التحقيق بالعرجات، وبعدها وجهت تعليمات من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإحالته على المركز القضائي بسرية سلا من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية معه في الجرائم المرتكبة، ليبتن أنه يعاني مرضا نفسيا، وكان يتناول الدواء في الآونة الأخيرة، وبعدها أمر ممثل النيابة العامة بتعميق البحث معه للتأكد من مدى توفره على سلامة الإدراك.

وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات أنه إذا تأكدت النيابة العامة فور إحالة الجاني عليها، اليوم (الخميس)، من معاناته مرضا قاهرا سيحال على مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، وفي حال تأكد توفره على سلامة الإدراك سيودع سجن العرجات بأمر من قاضي التحقيق لاستنطاقه في جرائم القتل العمد وتقطيع جثة والتنكيل بها.

وتسببت الجريمة في صدمة وسط أبناء الدوار وتحدث بعضهم إلى “الصباح”، مؤكدين أن المتهم يصاب بنوبات هستيرية بين الفينة والأخرى، ومعروف وسط أبناء المنطقة بأنه مختل عقليا.

عبد الحليم لعريبي