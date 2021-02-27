“كاف” تمنع اللوداري من العودة

جامعة الكرة تحاول إقناع عبوب بقبول مهمة جديدة بعد «الكان»

رفضت جامعة كرة القدم، بإيعاز من الكنفدرالية الإفريقية، الترخيص بعودة حسن اللوداري، المعد البدني للفتح الرياضي إلى المغرب، بعدما عوض مؤقتا، عبد الرزاق العمراني، في طاقم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، المشارك في كأس إفريقيا بموريتانيا.

وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي الفتح اتفقوا مع جامعة الكرة على عودة اللوداري إلى الفريق، في حال شفاء العمراني من فيروس «كورونا»، والذي يواصل علاجه بالعيون، رفقة أسامة ترغالين، لاعب مارسيليا الفرنسي، لكن تعذر ذلك، بما أنه حصل على رخصة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتباره معدا بدنيا له، عبر تقنية الترخيص الإلكتروني، وبالتالي لم يعد بالإمكان تسجيل معد بدني آخر.

وبات مؤكدا أن العمراني لا يمكنه الالتحاق ببعثة المنتخب الوطني بنواذيبو، في الوقت الذي بإمكان ترغالين الالتحاق بالبعثة، بحكم أنه يوجد ضمن اللائحة النهائية، التي بعثتها جامعة الكرة قبل انطلاق المنافسات في 14 فبراير الجاري بعشرة أيام.

وحاول الفتح استعادة معده البدني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وضعف النتائج المسجلة في الآونة الأخيرة، علما أن الاتفاق بينه وبين جامعة الكرة، يقضي بالترخيص له في مباريات المنتخب الوطني المحلي الذي شارك رفقته في «الشان» الأخيرة بالكامرون، لكن مرض العمراني فرض على الجامعة الاستعانة به من جديد.

وفي موضوع آخر، تحاول جامعة الكرة إقناع زكريا عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، بمساعدة سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بعد العودة من موريتانيا.

صلاح الدين محسن