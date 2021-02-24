العمومري : فئة المعاقين تعد من الكفاءات العليا

أكد الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أحمد العمومري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المباريات الموحدة لتوظيف أشخاص في وضعية إعاقة برسم الفترة 2020-2021، التي يجري تنظيمها باستخدام تقنية التناظر عن بعد، تعد مبادرة أساسية وقيمة مضافة لدعم هذه الفئة.

وأبرز العمومري، في تصريح للصحافة، بمناسبة تقديم شروحات بمقر مركز معالجة تنظيم المباريات بالمدرسة الوطنية للإدارة حول ظروف سير هذه المباريات وطريقة تنظيمها، العناية الموصولة التي يوليها الملك السادس للأشخاص في وضعية إعاقة إسوة بباقي فئات المواطنين، مؤكدا أن هذه الفئة التي تم إدماجها في عدد من الإدارات تعد من الكفاءات العليا.

(و م ع)