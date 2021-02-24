توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الأربعاء)، تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو قطرات متفرقة غرب الواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة الى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- درجات و02 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، ومابين درجتين و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والجنوب-الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسايس والسهول الداخلية، وما بين 07 و 12 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل والسهول الشمالية والوسطي للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 13 و18 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بالواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس ومنطقة طنجة، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطى والجنوب- الشرقي، ومنطقة سوس، وستكون ما بين 25 و 32 درجة بالجنوب.

أما البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائج إلى قوي الهيجان بالبوغاز ، وهائجا الى قوي الهيجان بالسواحل الأطلسية ومحليا قليبل الهيجان الى هائج ما بين طرفاية وبوجدور.