الأحزاب تنقلب على لفتيت

قادتها تخوفوا من نشر غسيلهم وفضح المرشحين المفسدين من قبل الشبيبات

انقلب زعماء أحزاب، من الأغلبية والمعارضة، على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وأكدوا لشبيبات أحزابهم، أنهم لم يتفقوا قط على ضرورة إلغاء «الكوطا» المخصصة لهم، وتحويل مقاعدها إلى لائحة النساء، ما أثار أكثر من علامة استفهام، حول تراجع الزعماء عن تصريحاتهم المدونة في محاضر الاجتماعات الرسمية بمقر أم الوزارات.

وقالت مصادر «الصباح» إن زعماء الأحزاب، من الأغلبية والمعارضة، تراجعوا عن موقفهم، الرامي إلى إلغاء «ريع الشباب»، خوفا من شن الشبيبات حملة سياسية قوية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى نشر غسيل المرشحين الأعيان، والمتابعين قضائيا، بمن فيهم الذين فتحت ملفاتهم في المحاكم المالية من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أو الذين أدينوا بأحكام موقوفة التنفيذ، وقرروا الترشح من جديد.

وهدد بعض الشباب بنشر أسماء المتحكمين في أحزابهم، مؤكدين أنهم سيفضحون كل الذين توبعوا بشبهة تبديد أموال عمومية، أو تلاعبوا في صفقات، وهم يرأسون المجالس الترابية، التي حولوها إلى بقرة حلوب لتحقيق الاغتناء.

وأضافت المصادر أنه «عوض أن يحل زعماء الأحزاب مشاكلهم الداخلية، ويتدخلوا لإيقاف الحرب الدائرة رحاها بين الأعيان المدانين أو المتابعين قضائيا بشبهة فساد، وشبيبات أحزابهم، قرروا تحميل وزير الداخلية مسؤولية إقصاء الشباب من ولوج البرلمان».

وأفادت المصادر أنه، في حال خاض قادة الأحزاب معركتهم السياسية والقانونية بمجلس النواب، لأجل الدفاع عن لائحة الشباب في القانون التنظيمي للغرفة الأولى، فإن مهندسي الانتخابات سيمدون لفتيت بتصريحات زعماء الأحزاب المسجلة في محاضر رسمية بمقر أم الوزارات، وبرئاسة الحكومة، تفضح آراءهم السابقة المتناقضة.

ويعول الشباب على ضمان عودتهم إلى مجلس النواب، لأنهم أبانوا طيلة الولاية التشريعية الحالية عن جرأة في مواجهة وزراء الحكومة، رفقة البرلمانيات، بشكل أنعش مفهوم الرقابة، بخلاف الأعيان الذين يتدخلون تحت قبة البرلمان، ويستعملون لغة الاستنجاد والتسول «السيد الوزير الله يجازيك بخير دير لينا الطريق أو صهريج الماء»، أو «السيد الوزير عفاك المواطنون كايعانيو»، فيما البرامج مسطرة وتمول بأموال المواطنين دافعي الضرائب وعلى الوزير تنفيذها عوض تبرير التأخر في الإنجاز.

أحمد الأرقام