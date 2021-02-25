أربع سنوات لسارق بأزمور

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، الحكم الصادر ابتدائيا في حق فرد من عصابة السرقة وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا، بعد أن أدين ابتدائيا بثماني سنوات.

وجرى إيقاف المتهم بعد توصل الضابطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة القضائية المحلية بأزمور، بإخبارية تفيد تعرض أحد الأشخاص للسرقة باستعمال السلاح الأبيض، إذ تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى المحلي بالمدينة نفسها، بعد تعرضه لجروح بالغة. وتبين للمحققين بعد تنقيط المتهم، أنه مبحوث عنه إثر مذكرة بحث وطنية.

وأضافت المصادر أن العناصر الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني، وانتقلت فرقة أمنية إلى منزل والده، وبمجرد رؤيته للعناصر الأمنية حاول الفرار، لكن محاولته باءت بالفشل عقب مطاردته فوق السطوح، بعدما تخلص من سكينين من الحجم الكبير، وتم إيقافه وشل حركته وتصفيده. وخلال عملية التفتيش عثرت العناصر الأمنية على كمية من المخدرات وأقراص مهلوسة.

وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وإيقاف شركائه المتورطين في السرقة تحت التهديد والاعتداء بواسطة السلاح الأبيض.

أحمد سكاب (الجديدة)