إيقاف سارق طاكسي بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، ذا سوابق عمره 24 سنة، للاشتباه في تورطه وزميل له مبحوث عنه، في سرقة سيارة أجرة من الصنف الثاني بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، بعد اعتقاله مساء الاثنين الماضي.

وشخصت المصالح الأمنية هوية المشتبه فيه وحددت مكان وجوده، قبل مباغتته وإيقافه متلبسا بحيازة مفاتيح سيارة الأجرة المسروقة، التي تخلص منها بعد ساعات قليلة من سرقتها من سائقها، وما زال البحث جاريا عن شريكه في هذه العملية بعد الاهتداء لهويته، بناء على إفادة زميله.

وسابقت المصالح الأمنية الزمن لفك لغز هذه السرقة، بعدما تقدم سائق مهني بشكاية في مواجهة مجهولين امتطيا رفقته لإيصالهما لوجهة بالمدينة، قبل أن يهدداه بأسلحة بيضاء ويرغماه على التخلي على السيارة، التي قاداها إلى دوار بجماعة أولاد الطيب المجاورة، حيث تخليا عنها ليعثر عليها من طرف مواطنين.

وحيرت هذه السرقة الجميع، خاصة أن سارقيها لم يستوليا على ما بحوزة السائق من أموال وهاتف، بل فقط على السيارة المعثور عليها في اليوم الموالي بأولاد الطيب، بعدما أخفيا رقم المأذونية، وبعض أجزائها الحاملة لطلاء أسود.

حميد الأبيض (فاس)