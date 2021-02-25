مختل يخرب شبابيك أوتوماتيكية

تمكنت الضابطة القضائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أخيرا، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في إحداثه خسائر مادية بممتلكات الدولة.

وتوصلت الضابطة نفسها، مساء الاثنين الماضي، بمعلومات تفيد تعرض الشباك الأوتوماتيكي التابع لوكالة بنكية وسط المدينة للتخريب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مصالح الأمن الإقليمي، كثفت من تحرياتها وأبحاثها، عقب ذلك وتمكنت من إيقاف الشاب المشتبه في تكسيره للشباك الآلي للوكالة نفسها.

وعملت على وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وتبين لها بعد الاستماع إليه، أنه يعاني اضطرابات نفسية ويعيش حياة التشرد، منذ عدة شهور، بل كان يتابع علاجه لدى أحد الأطباء المختصين في العلاج النفسي بعاصمة دكالة.

وأخبرت الضابطة القضائية عائلة الموقوف، التي سارعت إلى تهييء ملف طبي مؤشر عليه من الطبيب المختص، أشار فيه إلى أنه يعاني خللا عقليا. ووضعته رهن إشارة الشرطة القضائية لأخذه بعين الاعتبار.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)