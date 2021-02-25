مداهمة مقهى لـ “الشيشة” بمراكش

داهمت مصالح الأمن بمركش، أخيرا، مقهى بحي المسيرة، بعد توصلها بإخبارية بشأن خرق المقهى لتدابير حالة الطوارئ الصحية المفروضة ببلادنا، تفاديا لانتشار وباء كورونا، وتقديم «الشيشة» لزبائنه بشكل سري.

وأفاد مصدر «الصباح» أن عناصر الدائرة الأمنية 11 قامت بمداهمة المقهى المذكور، عبر باب بالجهة الخلفية، لتضبط ثمانية زبناء يتعاطون «الشيسة» بشكل سري.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن أوقفت مسير المقهى، وحجزت أزيد من أربعة كيلوغرامات من إلى المعسل، إضافة إلى 50 نرجيلة و 24 رأسا خاصا بـالشيشة وبعض متعلقاتها.

وجرى وضع مسير المقهى رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، فيما جرى إطلاق سراح الزبائن، بعد أدائهم غرامات تصالحية، لتورطهم في خرق تدابير حالة الطوارئ.

عادل بلقاضي (مراكش)