اعتقال سارقي الهواتف بالحاجب

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بسبع عيون بإقليم الحاجب، الأحد الماضي، شخصين ضمن عصابة لسرقة الهواتف المحمولة بالسوق الأسبوعي ببلدة سبع عيون، وحجزت لديهما مجموعة من الهواتف المسروقة.

وجاء إيقاف المشتبه فيهما (د.ب) من مواليد 1964 وشريكه (ي.ا) البالغ من العمر 46 سنة، من ذوي السوابق، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصادر خاصة لمصالح الدرك الملكي بالمنطقة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما سبق أن ارتكبا عدة عمليات سرقة بالخطف استهدفت هواتف محمولة في ملكية مرتادي السوق الأسبوعي المذكور، كانت آخرها سرقة مماثلة نفذت زوال يوم الأحد الماضي، وانصبت على هواتف ثلاثة أشخاص دفعة واحدة كانوا بصدد التسوق.

وتم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تتواصل التحريات والتدخلات الميدانية لضبط باقي المتورطين في ارتكاب مثل هذه الأفعال الإجرامية.

حميد بن التهامي (مكناس)