إيقاف متهمين بالاتجار في البشر

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي ببني شيكر بإقليم الناظور، أخيرا، من إيقاف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و30، يتحدرون من إقليم كرسيف، للاشتباه في تورطهم في تنظيم الهجرة والاتجار في البشر.

وحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف المعنيين بالأمر، جاء بناء على معلومات دقيقة حصلت عليها عناصر الدرك الملكي، مكنتها من وضع اليد على المتورطين في عمليات الهجرة غير المشروعة، فيما تم تعميم مذكرتي بحث في حق اثنين آخرين فرا إلى وجهة مجهولة، يلقب الأول بـ(الروبيو)، فيما الثاني بـ(أسنوس) المتحدرين من جماعة ابن الطيب، بإقليم الدريوش.

وأضافت المصادر نفسها، أن الموقوفين، كانوا يستعدون لاقتناص فرصة تنفيذ عملية الهجرة السرية، انطلاقا من سواحل بني شيكر بإقليم الناظور، قبل إيقافهم. وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة من أجل المنسوب إليهم. واعترف المعنيون بالأمر بأنهم قدموا من إقليم كرسيف وتعرفوا على شخصين لاذا بالفرار، وكونوا عصابة لتنظيم الهجرة السرية، انطلاقا من سواحل الناظور.

جمال الفكيكي (الحسيمة)